Спикериада: как в Верховной Раде увольняли Дмитрия Разумкова

Громкий эмоциональный развод, или спикериада – такими эпитетами назвали в медиа и фракции "Слуга народа" главную тему недели. Говорится об отзыве с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Глава фракции Давид Арахамия лично пришел в апарат Верховной Рады, чтобы помочь проверить подписи за увольнение Разумкова. Таким образом намеревались ускорить процесс.

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По словам нардепа Александра Качуры, Арахамия звонил депутатам и уточнял, ставили ли те подпись. Личность подтверждали не только словами, но и по видеовызову и сравнивали автографы.

Полное устранение Разумкова

Во вторник, 5 октября, спикериада набрала обороты. Депутаты проголосовали не только за отзыв оппонента с должности, но и за устранение от проведения заседаний Рады. Основанием стало якобы нарушение регламента спикером.

За 2 дня Разумкова, который когда-то был №1 "Слуги народа", лишили должности. Как раз накануне его 38 дня рождения.

"Доверия нет, поэтому мы просим пересесть в зал и вместе с нами слушать следующего главу Верховной Рады", – заявил глава партии Александр Корниенко.

Что известно об отзыве Разумкова? Официальная процедура отзыва Разумкова с должности спикера началась 4 октября. На следующий день его отстранили от ведения заседаний на 2 дня. Официальная процедура отзыва Разумкова с должности спикера началась 4 октября. На следующий день его отстранили от ведения заседаний на 2 дня. Внеочередное заседание 7 октября поставило крест на его деятельности в качестве спикера.

Вместо Разумкова назначили Стефанчука

Главой Верховной Рады после Разумкова назначили его первого заместителя – Руслана Стефанчука. По его словам, в парламенте иногда бывает слишком много политики и не слишком много профессионального законотворчества.

Роль главы Верховной Рады Украины вижу в том, чтобы мы приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законотворчества, ведь создавать качественное законодательство – наша главная задача. Руслан Стефанчук Новый спикер Верховной Рады

Как намекнул президент Владимир Зеленский, Разумков перешел "красную линию", когда начал блокировать антиолигархический законопроект и отправил документ в Венецианскую комиссию. Хотя по информации источников, Банковую давно раздражали планы спикера создать отдельную политсилу.

Если мы боремся с олигархам, подпишите закон, все очень просто. Если не подписываете – ищите другую команду. Владимир Зеленский Президент Украины

Политические планы Разумкова

Экс-спикер и политтехнолог Разумков намекнул, что не прочь попробовать свои силы в борьбе за президентское кресло. Он отметил, что время и силы для этого у него есть, а "команда – будет".

Впрочем его планы может испортить лишение императивного мандата. Арахамия не скрывает, что нардепы консультировались на эту тему с юристом. Поскольку Разумков шел на выборы от "Слуги народа", но из-за того, что его избрали главой Верховной Рады, он вышел из партии.

Конституционный суд в 2008 году дал четкое разъяснение, что такое выход народного депутата из фракции, с которой он зашел в парламент. Даже когда Разумкова избрали главой ВРУ, уже тогда фракция "Слуги народа" могла де-юре инициировать его отставку. Игорь Чаленко Политический эксперт

Этот процесс не так прост. Сам Разумков называет возможное лишение мандата незаконным. Сейчас он продолжает работать в парламенте и сидит рядом с депутатами "Европейской Солидарности". В дальнейшем планирует работать в комитете по свободе слова.

Отзыв Разумкова с должности спикера парламента: смотрите сюжет 24 канала