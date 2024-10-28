В Воронежской области БпЛА уже второй раз атаковали спирзавод: где расположен поселок Красное

В сети сообщают, что беспилотники атаковали спиртзавод в селе Красное, что в Новохоперском районе Воронежской области России. Если это подтвердится, то будет означать, что это уже второй раз объект находится под ударом БпЛА.

Ведь еще в начале месяца обнародовали информацию об атаке на спиртзавод в том же населенном пункте. 24 Канал показывает на карте, где расположен поселок и непосредственно завод.

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Где расположено Красное

В Воронежской области жалуются на атаку дронов, и заявляют о поражении спиртзавода "Этанол-Спирт" в поселке Красное, Новохоперского района, где вспыхнул масштабный пожар. Губернатор Гусев говорит, что якобы "в результате падения одного БПЛА повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии".

Известно, что "Этанол-спирт" производит этиловый спирт и различные корма для животных из отходов производства этанола. Это предприятие одно из самых мощных в России, в 2021 году его модернизировали на общую сумму в около 1 миллиарда рублей. Согласно данным российских СМИ, "Этанол-спирт" в основном работает на государственные заказы России.

Поселок Красное в Воронежской области: смотрите на карте

Вышеупомянутый спиртзавод оборудован собственной ТЭС, внешними резервуарами для хранения, цехом для переработки зерна и рядом других. Кстати, российская сторона говорит о якобы сбитии средствами ПВО 10 БПЛА в Воронежской области. Также местные власти сообщают, что было повреждено еще одно промышленное предприятие в регионе.