Об этом сообщили в "Атеш".

Как оккупанты составляют тайные "списки смертников"?

По данным "Атеш", в 64-й отдельной мотострелковой бригаде России командование составляет тайные списки военных, которые критикуют руководство или отказываются выполнять опасные приказы.

В списки, по утверждению партизан, попадают офицеры и сержанты. В настоящее время бригада действует в районе Гуляйполя Запорожской области.

Военных из таких списков тайно отправляют на позиции Сил обороны Украины. Перед этим им могут сообщать, что эти территории контролируются российскими войсками.

Партизаны утверждают, что таким образом командование хочет избавиться от военных, которые пользуются авторитетом среди личного состава, критикуют руководство или могут обратиться с жалобами к высшему командованию.

В "Атеш" отметили, что комбриг Дмитрий Шабаев и его окружение якобы могут "списывать" гибель таких военных на боевые потери или их исчезновение без вести.

Также известно, что 6-я ОМСБр была обвинена в военных преступлениях и зверствах в Буче во время российского вторжения в 2022 году. По данным "Атеш", командование бригады применяет жестокие методы не только против украинцев, но и в отношении собственных военнослужащих.

Что еще известно об успешных операциях "Атеш"?

В районе Пыльной в Харьковской области партизаны движения "Атеш" вывели из строя критически важную башню связи. Оккупанты использовали ее для координации своих подразделений.

Агенты движения "Атеш" совершили диверсию в районе города Воронежа. В ходе операции партизаны уничтожили кабину электровоза, задействованного в обеспечении военных перевозок.

Партизаны ведут разведку на территории бывшего здания СБУ в оккупированном Донецке, где, по их данным, работают сотрудники ФСБ. Агенты утверждают, что отслеживают транспорт и активность российских силовиков и передают информацию Силам обороны Украины.