Про це повідомили в "Атеш".

Як окупанти формують таємні "списки смертників"?

За даними "Атеш", у 64 окремій мотострілецькій бригаді Росії командування створює таємні списки військових, які критикують керівництво або відмовляються виконувати небезпечні накази.

До списків, за твердженням партизанів, потрапляють офіцери та сержанти. Наразі бригада діє в районі Гуляйполя Запорізької області.

Військових із таких списків таємно відправляють на позиції Сил оборони України. Перед цим їм можуть повідомляти, що ці території контролюють російські війська.

Партизани стверджують, що таким чином командування хоче позбутися військових, які мають авторитет серед особового складу, критикують керівництво або можуть звернутися зі скаргами до вищого командування.

В "Атеш" зазначили, що комбриг Дмитро Шабаєв та його оточення нібито можуть "списувати" загибель таких військових на бойові втрати або їхнє зникнення безвісти.

Також відомо, що 6 ОМСБр була звинувачена у воєнних злочинах і звірствах у Бучі під час російського вторгнення у 2022 році. За даними "Атеш", командування бригади застосовує жорстокі методи не лише проти українців, а й щодо власних військовослужбовців.

Що ще відомо про успішні операції "Атеш"?

У районі Пильної на Харківщині партизани руху "Атеш" вивели з ладу критично важливу вежу зв'язку. Окупанти використовували її для координації своїх підрозділів.

Агенти руху "Атеш" здійснили диверсію у районі міста Воронеж. Під час операції партизани знищили кабіну електровоза, задіяного у забезпеченні військових перевезень.

Партизани ведуть розвідку на території колишньої будівлі СБУ в окупованому Донецьку, де, за їхніми даними, працюють співробітники ФСБ. Агенти стверджують, що відстежують транспорт і активність російських силовиків та передають інформацію Силам оборони України.