Укрзализныця отменила движение ряда поездов из-за ракетной атаки: каких именно

Россия 23 ноября нанесла очередной ракетный удар по городам Украины. В результате национальный железнодорожный перевозчик был вынужден отменить движение ряда поездов.

Причиной тому – отсутствие напряжения в контактной сети. Об отмене движения поездов Укрзализныця сообщила в своем телеграме.

На тему Массированная ракетная атака Украины 23 ноября: все, что известно

Какие рейсы отменили

Как сообщают в Укрзализныце, из-за перебоев с подачей электроэнергии пришлось отменить ряд поездов. Также в компании предоставили их перечень. Так, среди пригородных поездов пришлось отменить рейсы:

№6211 Фастов – Казатин,

№6402/6403 Бахмач – Конотоп – Бахмач,

№6255/6256 и №6257/6258 Казатин – Бердичев – Казатин.

Также отменили курсирование поездов:

№6806 Славянск – Лозовая,

№6803 Лозовая – Краматорск – ограничили курсирование до станции Славянск,

№6535/6536 Полтава – Кременчуг – Полтава,

№6805/6806 Полтава – Кобыляки – Полтава,

№6506/6505 Полтава – Огульцы – Полтава,

№6725/6724 Полтава – Ромодан – Полтава,

№7001 Харьков – Лозовая,

№6414 Краснопавловка – Харьков,

№6527 Харьков – Лозовая,

№6705 Харьков – Змиев,

№723 Харьков – Киев,

№731 Днепр – Киев,

№6576 Полтава – Красноград – отправили на станцию Красноград не по графику.

При этом пассажиры поездов №723 Харьков – Киев и №731 Днепр – Киев, которые были отменены, будут пересажены на другие рейсы, следующие в том же направлении. Однако, если эти пассажиры и пассажиры, чьи поезда вынужденно изменили маршрут, решат отказаться от путешествия, они смогут вернуть 100% средств за билеты.

Все находящиеся в пути поезда Юго-Западной железной дороги сейчас продолжают движение. Большинство пригородных поездов курсируют под теплотягой, ведь целый ряд участков остается без электроснабжения. Также из-за перебоев с подачей электроэнергии они будут курсировать с ограничением скорости, поэтому, соответственно, задержатся на пути следования,

– сообщили в Укрзализныце.

К теме По Украине задержка поездов из-за обстрелов энергообъектов: вокзалы перешли на резервное питание

Какие рейсы задерживаются

Также из-за понижения напряжения некоторые поезда задерживаются в пути и меняют маршрут. В частности, говорится об участке Коростень – Здолбунов. Там в ближайшие сутки будет изменен маршрут курсирования ряда рейсов по участку Казатин – Шепетовка, что также изменит их время в пути. Речь идет о рейсах:

№3/4 Ужгород – Запорожье,

№7/8 Киев – Черновцы,

№67/68 Киев – Варшава,

№53/54 Киев – Перемышль,

№30/29 Ужгород – Киев,

№17/18 Харьков – Ужгород,

№16/15 Рахов – Харьков,

№92/91 Львов – Киев,

№95/96 Киев – Рахов,

№2/1 Ивано-Франковск – Харьков,

№54/53 Перемышль – Киев,

№750/749 Ужгород – Киев,

№43/44 Киев – Ивано-Франковск.

При этом пассажиры поезда №43 Киев – Ивано-Франковск, следующие до станций Коростень и Звягель (до недавнего времени – Новоград-Волынский), могут пересесть с теми же билетами по Киеву в поезд №97 Киев – Ковель. Однако если вы решили отменить свое путешествие и сдать билеты, это также возможно. Железная дорога тогда вернет 100% стоимости.

Чтобы вернуть 100% средств за билеты, следует обратиться к дежурному по вокзалу и поставить отметку на билете. После этого в любой кассе вокзала необходимо написать претенциозное заявление, к которому приложить этот билет. Железная дорога вернет средства за отмененную поездку в течение месяца.