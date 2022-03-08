Список продуктов, цены на которые будут контролировать ОВА и Нацполиция

8 марта 2022 , 09:19
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ОВА совместно с Нацполицией будут контролировать цены на товары первой необходимости. Речь в частности о еде: макароны, молоко и т.д.

Цены на товары первой необходимости должны контролироваться. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщает 24 канал.

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Цены будут контролироваться на следующие виды продуктов:

  • мука;
  • макаронные изделия;
  • хлеб;
  • мясо;
  • молоко и т.д.

В список контролируемых товаров также входят определенные группы лекарственных средств и горючее.

Контроль будет предотвращать недобросовестную конкуренцию и повышение цен. Сейчас пора объединяться и заботиться друг о друге,
– заявил Чернышев.

Обращение Чернышева: смотрите видео

 

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Автор: Марта Кушка