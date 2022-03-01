Список только начинается: кто из российских чиновников уже имеет подозрения за войну в Украине

Утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что есть список российских чиновников, которым уже объявлено подозрение за войну.

По ее словам этот черный список только начинается. Ведь туда добавятся еще сотни оккупантов и их сообщников.

Читайте также Следующий шаг – открытый процесс над режимом агрессора, – Венедиктова о деле в Гааге

Кто из российских чиновников имеет подозрения за войну в Украине

По состоянию на сейчас Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны следующим лицам:

министру обороны и начальнику Генерального штаба России;

главнокомандующему Нацгвардии России;

директору Службы внешней разведки России;

Главе Совета федерации России;

директору ФСБ России;

Министру внутренних дел России;

заместителю главы Совбеза России;

Главе Госдумы Федерального собрания России;

Полномочному представителю президента России в Центральном федеральном округе.

Они объявлены в розыск, а в суд направляются ходатайства об аресте.

И этот черный список только начинается! Там будут сотни оккупантов и их сообщников. Считайте: 450 депутатов Госдумы, 167 депутатов Совета Федерации, генералитет. Все, из-за кого нашу страну сейчас бомбят,

– заключила Венедиктова.

Кроме того, открыто уголовное производство по Беларуси – плацдарму и пособнику вторжения. По словам генпрокурора Украины, они на очереди.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!