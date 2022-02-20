"Спите, братья мои": в сети вспомнили песню погибшего капитана ВСУ Сидорова

От обстрела оккупантов 19 февраля на Донбассе погиб 34-летний капитан Антон Сидоров. В сети вспомнили его щемящую песню о войне "Спите, братья мои".

Все годы войны именно эта песня разрывала сердца украинцев. Погибший Антон Сидоров сам ее написал.

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Песню исполнял с побратимом

Несколько лет назад погибший герой исполнил песню "Спите, братья мои" вместе со своим собратом разведчиком Денисом Парижем. Мелодия посвящена погибшим героям. Теперь же сам Антон Сидоров отдал свою жизнь за Украину.

Песня в исполнении героя: смотрите видео

У киевлянина Антона Сидорова осталось три маленьких дочери. Им по 10, 6 и 1 год.

На Донбассе гибнут военные