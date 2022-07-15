Спокойных ночей у них не будет, – Зеленский пообещал оккупантам ответ ВСУ на террор

После ряда террористических актов россия должна почувствовать, что такое справедливый ответ на террор. Это должно проявиться, в частности, в усилении санкций и наращивании военных мощностей Украины.

Об этом в ночном обращении от 15 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что уже началось установление всех причастных к ударам по Виннице.

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Спокойных ночей у оккупантов не будет, – Зеленский об ответе Украины

То, что произошло 14 июля в Виннице и ежедневно происходит в других населенных пунктах, – это террористические действия за которые россия должна получить справедливое наказание. Сейчас ответ мира заключается в усиленных санкциях, Украины – в действиях Вооруженных сил.

Свою часть ответа обязательно обеспечат Вооруженные силы Украины. Спокойных ночей у оккупантов не будет,

– подчеркнул президент.

. Сегодня Европейский Союз огласил первые детали нового, седьмого санационного пакета, который готовится против России.

Зеленский рассказал, что уже началось установление всех виновных, причастных к удару по Виннице. И на национальном, и на международном уровне.

Сделаем все, чтобы абсолютно все российские убийцы отвечали за содеянное,

– подытожил он.

Реакция Зелинского на ракетный удар по Виннице

15 июля глава МВД Денис Монастырский встретился с Зеленским, чтобы доложить о последствиях ракетных обстрелов Винницы российской армией. По его данным, в результате преступных действий страны-агрессора в городе погибли 23 человека, среди которых три ребенка. В учреждения здравоохранения обратилось 197 пострадавших. 4 человека остаются в розыске как пропавшие без вести.

Сразу после нанесенного удара по центру Винницы, глава государства сообщил о погибших и пострадавших и подчеркнул, что среди них есть дети. Президент назвал ракетный удар со стороны россии очередным террористическим актом. По его словам, ни одно государство мира не представляет такой же угрозы и не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и убивать людей.

Учитывая действия россиян, президент в очередной раз попросил украинцев не игнорировать сигналы воздушных тревог – особенно, находясь на объектах, которые имеют общественное значение. Он отметил, что однажды российский террор станет невозможным, однако сейчас нужно бороться и беречь жизнь каждого украинца.

Смотрите обращение Владимира Зеленского