Некоторые доноры отказываются финансировать демократов: что ждет Байдена

Несколько крупных спонсоров Демократической партии США заморозили пожертвования на сумму 90 миллионов долларов. По крайней мере до тех пор, пока действующий президент Джо Байден не снимется с президентских переговоров.

Самоуверенность Байдена создает коллизию для демократов. В эфире 24 Канала политолог Тарас Загородний объяснил, почему Демократическая партия не может заменить кандидата.

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На что надеются демократы

Проблема Байдена началась еще в начале года, когда в социальных опросах начали появляться опасения американцев, что глава Белого дома просто не потянет второй срок президентства по состоянию здоровья.

Если бы можно было легко поменять Байдена, то демократы это давно бы сделали. Однако действующий президент США – фигура, которая всех консолидирует и устраивает, и нет других кандидатов, которые бы объединили вокруг себя партию,

– сказал Загородний.

Еще одна проблема – нехватка времени. Сейчас уже июль и не остается времени до президентских выборов, которые состоятся в ноябре, чтобы раскрутить другого кандидата.

К тому же Байден достаточно упрямый человек. Он не хочет уходить,

– отметил политолог.

Сейчас демократы надеются на специфику избирательной системы Соединенных Штатов Америки. В США непрямые президентские выборы. Фактически американцы напрямую не выбирают, например, как в Украине, там выбирают штаты.

Кандидат может набрать меньшее количество голосов, но этот же кандидат может выиграть выборы из-за того, что он выигрывает в большинстве штатов. Кстати, так было в 2016 году, когда Хиллари Клинтон набрала на 2 миллиона больше голосов, но Дональд Трамп все равно выиграл выборы,

– добавил Загородний.

Отметим, аналитики предполагают, что новость о замораживании пожертвований является одним из примеров последствий плохого выступления Байдена на дебатах с Дональдом Трампом.