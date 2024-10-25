Венгрия "обиделась" на Хорватию из-за слов о поддержке Путина

Венгрия и Хорватия начали дипломатический спор из-за Украины. Хорватского посла вызвали в МИД Венгрии.

Причиной для спора стали заявления министра обороны Хорватии Ивана Анушича на заседании комитета хорватского парламента. Он раскритиковал нежелание своего государства отправлять военных для участия в миссии НАТО в Украине.

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"Мы хотим поддержать Путина?"

По словам министра, отказываясь от участия в военных миссиях НАТО, Хорватия станет похожей на Сербию и Венгрию, которые публично поддерживают Россию.

Мы хотим быть частью этой команды и того мира, или частью мира, к которому мы сейчас принадлежим, западного мира, западных ценностей, западной цивилизации и западной демократии?

– спросил он.

Реакция Венгрии

Ответ от венгерского главы МИД Петера Сийярто не заставил себя долго ждать. Он заявил, что Венгрия стремится к лучшим отношениям со всеми своими соседями, включая Хорватию. По его словам, Анушич выбрал "новый вид спорта – оскорблять венгров".

Я со всем уважением прошу хорватское правительство не втягивать нас в свои явно горячие внутриполитические споры с президентом,

– сказал он.

Сийярто подчеркнул, что его государство не имеет никакого отношения к спору между хорватским правительством и главой государства. По его словам, они должны уладить это между собой.