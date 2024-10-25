Причиною для суперечки стали заяви міністра оборони Хорватії Івана Анушича на засіданні комітету хорватського парламенту. Він розкритикував небажання своєї держави відправляти військових для участі у місії НАТО в Україні.

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"Ми хочемо підтримати Путіна?"

За словами міністра, відмовляючись від участі у військових місіях НАТО, Хорватія стане схожою на Сербію та Угорщину, які публічно підтримують Росію.

Ми хочемо бути частиною цієї команди й того світу, чи частиною світу, до якого ми зараз належимо, західного світу, західних цінностей, західної цивілізації та західної демократії?

– запитав він.

Реакція Угорщини

Відповідь від угорського глави МЗС Петера Сійярто не змусила себе довго чекати. Він заявив, що Угорщина прагне найкращих відносин з усіма своїми сусідами, включно з Хорватією. За його словами, Анушич обрав "новий вид спорту – ображати угорців".

Я з усією повагою прошу хорватський уряд не втягувати нас у свої явно гарячі внутрішньополітичні суперечки з президентом,

– сказав він.

Сійярто наголосив, що його держава не має жодного стосунку до суперечки між хорватським урядом і главою держави. За його словами, вони повинні залагодити це між собою.