Споры нового правительства Германии относительно "Северного потока" – шанс для Украины, – посол

Дипломат Андрей Мельник убежден, что "Северный поток-2" не запустят до конца зимы. Поскольку процесс сертификации приостановлен и вряд ли закончится раньше, чем в середине 2022 года.

Посол Украины в Германии отметил, что сокращение Россией поставок газа не заставит Евросоюз отступиться от процедур. Об этом он сообщил в интервью "Европейской правде".

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В то же время украинский дипломат подчеркнул, что вопрос "Северного потока-2" который сознательно оставили вне страниц коалиционного соглашения между социал-демократами, "Зелеными" и Свободными демократами из-за кардинальных разногласий позиций, до сих пор остается темой споров.

После создания коалиции противоречия в позициях этих партий вновь проявляются. Партия "Зеленых" с первых дней выступала против "Северного потока-2", считая его геополитическим проектом, ненужным с точки зрения экономики и вредным с точки зрения экологии. Зато социал-демократы говорят: "Труба уже построена, мы не можем ее похоронить на дне Балтийского моря",

– рассказал Андрей Мельник.

"Этот спор выходит на поверхность – и это дает нам шанс", – убежден посол Украины в Германии.

Сертификация "Северного потока-2"

Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.

Эти документы – пакет законов относительно внутреннего рынка голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.

Германия в ноябре остановила сертификацию "Северного потока-2". Процесс возобновят при условии, если газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

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