Способна достичь территории США: в КНДР заявили о запуске очередной баллистической ракеты

Северная Корея снова запустила межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15. Ее выпустили в направлении Японского моря.

Пуск произошел 18 февраля 2023 года. Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что это второй в этом году пуск ракет КНДР, информирует 24 Канал.

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Что известно о запуске ракет КНДР

Северная Корея сообщила, что ракеты запустили с целью:

"повторно подтвердить и проверить надежность системы вооружения;

продемонстрировать боеспособность ядерных вооруженных сил республики;

доказать уверенность и гарантию точной мобильности, реактивности, надежности, эффективности и боевости составных частей государственных сил ядерного сдерживания".

Приказ о запуске ракет подписал глава КНДР Ким Чен Ин. Перед этим власти обещали дать "решительный ответ" на совместные учения США и Южной Кореи.

Какую ракету запустила Северная Корея

Южная Корея и США готовятся к ежегодным военным учениям по сдерживанию ядерной угрозы КНДР. Известно, что на следующей неделе союзники проведут в Вашингтоне штабные учения по улучшению работы американских ядерных активов. Уже в марте в Южной Корее пройдут регулярные весенние учения Freedom Shield.

Издание Asahi Shinbun, ссылаясь на министра обороны КНДР, заявило, что запущенная 18 февраля ракета может пролететь больше 14 тысяч километров и достичь территории США.

Максимальная высота полета ракеты, запущенная 18 февраля северокорейскими военными, составила 5,7 тысячи километров... Она пролетела лишь 900 километров, поскольку была запущена под большим углом – специально для уменьшения дальности полета,

– заявил министр страны Ясукадзу Хамада.

Следует заметить, что японское Минобороны сообщило, что ракета провела в воздухе 66 минут и упала в исключительной экономической зоне Японии. А именно – ориентировочно в 200 километрах к западу от острова Осима префектуры Хоккайдо.

Следует заметить, что в ответ на этот пуск, как пишет FNN, Япония и США согласовывают возможность проведения совместных воздушных учений Они могут пройти уже 19 февраля.

Кроме того, сестра диктатора Ким Чен Ина, которая является заместителем заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР, Ким Йо Чжон заявила, что:

межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не будут направлены на Сеул;

Северная Корея "не намерена иметь дело" с Южной Кореей;

КНДР всегда готова принимать "угнетающие меры" в случае "каждого враждебного акта".

Что известно о заявлениях КНДР