Линия Маннергейма-2: способна ли сейчас Беларусь напасть на Украину

Белорусский диктатор Лукашенко снова активизировался в информационном пространстве, а вместе с ним и ожидание вторжения в Украину. 24 канал анализирует последние заявления о создании совместного белорусско-российского войска и советует не только сохранять порох сухим, но и холодный разум.

Ва-банк юродивых

Осенью 2022 года российская агрессия против Украины явно перешла в новую фазу. После серии поражений "российского воинства" на земле, воде и в воздухе, в Москве решили поднять ставки и идти ва-банк.

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С этой целью Россия объявила массовую "частичную" мобилизацию, интенсивно пугала мир новой ядерной войной и даже осуществила самое массовое "бомбометание" начиная с 24 – 25 февраля. В результате последнего погибли 19 человек, были на время выведены из строя объекты критической инфраструктуры, а крупные города на несколько часов остались без света.

Похоже, Россия таким образом пыталась добавить мистики своей агрессии против Украины и имитировать одну из кар египетских, а именно – тьму. Следующим пунктом "программы" должно было стать, наверное, "нашествие лягушек", ведь "рои мух (дронов)", "огненный град" и "нашествие саранчи" (собственно, вторжение и попытка уничтожить урожай) вместе с похищением и убийствами детей-первенцев уже были.

Козырный Лукашенко

На эту роль Путин выбрал своего давнего сообщника – самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Долгое время Лукашенко всеми силами пытался "петлять" – белорусские военные не вторглись в Украину в феврале и марте вместе с россиянами, не сделали этого летом и осенью. Более того, Лукашенко даже отрицал собственное участие в агрессии и только 4 октября признал факт участия Беларуси в войне официально.

Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем в ней. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем своих обязательств,

– говорил Лукашенко на совещании по безопасности 4 октября 2022 года.

С точки зрения международного права, попытки Лукашенко снять с себя ответственность за агрессию ничего не стоят, ведь действия Беларуси определяются как. Именно по приказу Лукашенко Беларусь предоставила свою территорию и воздушное пространство россиянам для вторжения в Украину, с территории Беларуси производятся обстрелы мирных украинских городов.

Лукашенко признает свое соучастие в агрессии – смотрите видео:

Также Беларусь поставляет агрессору оружие и технику, ракеты и снаряды, горюче-смазочные материалы, обеспечивает логистику и позволяет своим гражданам участвовать в агрессии в качестве наемников на службе россиян.

Этот "букет" неизбежно запроторит Лукашенко и его подчиненных на скамью подсудимых будущего трибунала, если он, конечно, до него доживет. Напомним, что далеко на все подсудимые Нюрнберга или Гааги дожили до приговора, например, Слободан Милошевич такой привилегии не получил.

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10 октября Лукашенко вылез с заявлением о развертывании совместной с россиянами региональной группировки войск так называемого "Союзного Государства". Деталей и конкретики "батька" традиционно для себя не назвал, но российские пропагандисты и некоторые украинские СМИ поспешили эти слова разнести, как подготовку ко второй попытке вторжения в Украину с территории Беларуси и то, что "Путин наконец-то дожал Лукашенко".

Армия курильщика

Несмотря на пафосные заявления Лукашенко и его подручных о крепкой армии, которая готовилась к "чему-то" более 20 лет, факты указывают на противоположное. У белорусского диктатора есть до 40 тысяч войска, из которого он готов выставить не более 20 БТГр (также Лукашенко мечтает о 500 000 резервистах). Конечно, все эти люди без боевого опыта современной войны и без особого желания идти на смерть.

Также белорусы остались без техники и особенно – снарядов и ракет. Все это "добро" было отдано россиянам и окружным путем поехало на войну в Украину.

Замысел Лукашенко предусматривает объединение белорусской армии с частями разбитых в Украине весной российских частей (1 гвардейский танковый корпус, 20-я армия и недобитки "гостомельского десанта"). Их предполагается "оживить" за счет вновь прибывших "мобиков" – тех самых героев абсурдных роликов из тик-тока и телеграма.

По оценкам командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергея Наева, этим воинам необходимо где-то 2 – 3 месяца для подготовки для превращения в полноценную боевую единицу. Но что будет дальше?

Линия Маннергейма 2.0

"Тишину" на своей северной границе Украина использует максимально эффективно. После освобождения Севера от врага, на границе с Беларусью была создана мощная линия обороны и превращено приграничье в современную крепость.

Украина укрепляет северную границу: смотрите видео

Все это время власти Беларуси регулярно обвиняли Украину в агрессивных планах и даже вызвали украинского посла в Минске, чтобы тот показал – "откуда на Беларусь готовилось нападение".

8 октября вообще произошел анекдотический случай. Глава Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо был вынужден признать, что Украина не может напасть на его страну.

Ситуация в южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы. В настоящее время практически все пограничные мосты взорваны и автомобильные, и железнодорожные, пограничные дороги полностью заминированы. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах,

– расстроился главный белорусский пограничник.

Таким образом, в случае, если Беларусь решится на вторжение, наспех собранному воинству придется повторять "подвиг" россиян в Северной войне 1940-го года и штурмовать "Линию Маннергейма 2.0", однако без поддержки авиации и современной артиллерии (потому что это все уже давно где-то гибнет на Донбассе или под Херсоном), значительно меньшими силами и без эффекта неожиданности. Напомним, все это в той или иной степени было у элитных частей россиян в феврале 2022 года, однако завершилось фиаско под Киевом.

Напомним, тогда Лукашенко эффектно "пропетлял" и не дал Путину своих воинов, а на этот раз вместо элитных, но все равно павших комбатантов, российский диктатор может дать сателлиту только "частично мобилизованных". И все. Не нужно быть аналитиком ISW, чтобы предположить, что произойдет в случае попытки пересечь украинскую границу. Единственный вопрос – как быстро Белорусский полк имени Кастуся Калиновского превратится в бригаду и станет ли полноценной армией.

Пространство для маневра

Соучастие режима Лукашенко в преступлениях россиян развязывает руки Украине и делает все военные объекты на территории Беларуси законными целями для ВСУ. С точки зрения международного права белорусский аэродром в Зябровке ничем не отличается от российского аэродрома в Шайковке или Миллерово. И если Россия не может защитить собственную территорию от украинских ракет и снарядов, то что говорить о Беларуси.

Похоже, в Минске это понимают, поэтому общая с россиянами армия будет очередной профанацией и саботажем. Лукашенко долгие годы удавалось тормозить поглощение Беларуси россиянами и выкапчивать из Кремля миллиарды долларов на идеи так называемого "Союзного Государства". Зимой 2022 года он, казалось, был приперт Путиным к стенке, но еще раз сумел "пропетлять", ограничившись мемным заявлением о победе над Украиной и ее ТРО с деревянными автоматами за 3 – 4 дня.

Может быть, и сейчас мы наблюдаем очередной маневр. По крайней мере, этим можно объяснить миролюбие ВСУ, которые не отвечают на обстрелы с белорусской территории или воздушного пространства, хотя имеют для этого и возможности, и законные основания. Также и Украина не разрывает дипломатические отношения с Минском, хотя могла бы сделать это очень давно.

Может, и сам Лукашенко видит себя на скамье подсудимых будущего трибунала не новым Милошевичем, а его преемником – Миланом Милутиновичем, которыл сумел доказать в Гааге, что не контролировал армию военных преступников, а потому избежал тюрьмы.

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