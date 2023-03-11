Однако на самом деле российские военные не способны в Украине совершить значительные стратегические прорывы. Об этом сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс на слушании по поводу глобальных угроз.

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На что способна страна-оккупантка

Зато оккупанты способны добиваться постепенных успехов. Поэтому следующие месяцы будут решающими в войне в Украине.

Российские военные способны добиваться постепенных успехов, но наша общая оценка состоит в том, что они вряд ли смогут совершить значительные стратегические прорывы или поддерживать их до конца этого года,

– заявил Уильям Бернс.

Путин рассчитывает на истощение партнеров Украины

По мнению Бернса, Путин избрал долгосрочный путь и удвоил ставки в войне. Российский тиран убежден, что может заставить время работать на него и с затягиванием войны истощать западных партнеров Украины.

Однако на самом деле наше государство получает все больше современного вооружения, а страны-партнеры заявляют, что будут стоять с Украиной до победы.

Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине. Именно поэтому США должны предоставить всю возможную помощь,

– подчеркнул директор ЦРУ.

Путин пытается затянуть войну в Украине