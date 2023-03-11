Однак насправді російські військові не здатні в Україні здійснити значні стратегічні прориви. Про це повідомив директор ЦРУ Вільям Бернс на слуханні щодо глобальних загроз.
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На що здатна країна-окупантка
Натомість окупанти здатні досягати поступових успіхів. А тому наступні місяці будуть вирішальними у війні в Україні.
Російські військові здатні досягати поступових успіхів, але наша спільна оцінка полягає в тому, що вони навряд чи зможуть здійснити значні стратегічні прориви або підтримувати їх до кінця цього року,
– заявив Вільям Бернс.
Путін розраховує на виснаження партнерів України
На думку Бернса, Путін обрав довгостроковий шлях та подвоїв ставки у війні. Російський тиран переконаний, що може змусити час працювати на нього та з затягуванням війни виснажувати західних партнерів України.
Однак насправді наша держава отримує все більше сучасного озброєння, а країни-партнери заявляють, що стоятимуть з Україною до перемоги.
Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні. Саме тому США мають надати всю можливу допомогу,
– підкреслив директор ЦРУ.
Путін намагається затягнути війну в Україні
- Раніше у розвідці США повідомляли, що Путін збирається вести війну в Україні роками. Однак на думку політтехнолога Бориса Тизенгаузена, його заяви – це не більше, ніж спроби налякати Захід, адже жодного ресурсу вести ефективну війну роками в Росії немає.
- Ба більше, рівень довіри до Володимира Путіна падає й у самій Росії, а через розпочату повномасштабну війну зростає невдоволення. Через це його майбутня політична доля може піти за одним з трьох можливих сценаріїв.
- На думку російського правозахисника Марка Фейгіна, Росії було б вигідне затягування війни, але ресурсів на це у неї не вистачить. Єдиний ресурс, який залишився у Росії для війни – це людський ресурс.