Об этом стало известно 7 апреля. Сейчас сервис недоступен, однако он на некоторое время заработает в РФ.

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Поэтому пользователи из России смогут загрузить личные данные и удалить свою учетную запись.

В компании отметили, что сервисы Spotify с 11 апреля будут недоступны в России.

Ранее музыкальный стриминговый сервис Spotify заявил о выходе из России из-за санкций и ограничений на распространение информации внутри страны. А 2 марта Spotify закрыла офис в РФ на неопределенный срок.

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