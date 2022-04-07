Про це стало відомо 7 квітня. Наразі сервіс недоступний, проте він на деяких час запрацює в РФ.

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Тому користувачі з Росії зможуть завантажити особисті дані та видалити свій обліковий запис.

У компанії наголосили, що сервіси Spotify з 11 квітня будуть недоступні у Росії.

Раніше музичний стрімінговий сервіс Spotify заявив про вихід з Росії через санкції та обмеження на поширення інформації всередині країни. А 2 березня Spotify закрила офіс у РФ на невизначений термін.

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