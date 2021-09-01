Чтобы были справедливыми для людей, – Шмыгаль обратился к местной власти относительно тарифов

Денис Шмыгаль вспомнил, что Кабмин больше не устанавливает тарифы на тепло и горячую воду. Именно поэтому это дает местным властям инструменты, чтобы тарифы были справедливыми для людей.

Денис Шмыгаль приветствовал подписание президентом соответствующего закона №1639-IX, который позволит возместить долги. Об этом премьер рассказал на заседании правительства 1 сентября.

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Кабмин призывает местные власти "не пересечь" с тарифами

Шмыгаль вспомнил, что закон № 1639-IX:

предусматривает реструктуризацию долгов теплокоммунэнерго за потребленный природный газ;

поможет возместить задолженность, которая возникла из-за разницы в тарифах на тепло и горячую воду.

Зимой 2021 года правительство подписало Меморандум с мэрами городов, где обещало решить все эти вопросы. Шмыгаль заверил, что "свое обещание мы выполняем" и будут реализовывать закон, по которому "десятки миллиардов будут компенсированы".

Премьер заверил, что это позволит местным властям сбалансированно решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в собственных общинах.

Правительство больше не устанавливает соответствующие тарифы, а потому дает местным руководителям необходимый инструмент, чтобы такие тарифы были справедливыми для людей,

– заверил премьер.

Он также добавил, что этот закон позволяет предприятиям теплоэнергетики подготовиться и пройти отопительный сезон.

Что этому предшествовало