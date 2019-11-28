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      Дела против Порошенко в ГБР: Труба обнародовал подробности

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      Петр Порошенко / 24 канал

      Директор Государственного бюро расследования Роман Труба заявил, что во время расследований по Порошенко было доказано, что пятый президент действовал "вопреки исполнению своих полномочий".

      Что говорит Труба о проекте подозрений Порошенко

      18 ноября Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении пятом президенту Петру Порошенко. В документе говорится о двух статьях Уголовного кодекса:

      • публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя,
      • злоупотребление властью или служебным положением.

      Обратите внимание! У Порошенко отреагировали на проект подозрения относительно пятого президента

      Как рассказал директор ГБР Роман Труба в комментарии LB.ua, это только проект подозрения в уголовном производстве. То есть это мнение следователей.

      Он уточнил, что дело возбуждено по факту влияния на конкурсную процедуру по выбору членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также назначение двух членов ВСП. Подозрение касается именно этого периода времени.

      О том, откуда взялась первая статья, Труба заметил, что путем назначения членов Высшего совета правосудия пятый президент намеревался влиять и захватить государственную власть.

      "Существует много других деталей. Но я не хочу говорить больше, чем могу. Существует тайна досудебного расследования. Я не могу назвать, какие именно действия были совершены, в чем они заключались и каких свидетелей мы допросили, кто дал показания. Это все может стать публичным лишь в том случае, когда дело дойдет до суда, и процесс будет признан открытым ", – добавляет директор ГБР.

      Что касается того, в чем заключается влияние Порошенко на деятельность ВСП, ведь шестой президент Зеленский своим указом уволил всех членов Совета, которых назначил Порошенко, и они сейчас не работают, Труба говорит, президент страны – это гарант Конституции, гарант выполнения всех законов.

      И есть процессы, которые касаются выполнения его полномочий. Своими действиями президент не может нарушать те нормы, которые у него прописаны. В ходе расследования было беспрекословно, как по мне, доказано, что президент Петр Порошенко действовал вопреки выполнению своих полномочий, нарушая нормы, предусмотренные проведением этого конкурса, и при назначении лиц на эти должности. Именно эти факты четко установили следователи, и именно это легло в основу проекту подозрения,
      – подчеркнул он.

      По его словам, проект подозрения Порошенко был подготовлен давно, но он об этом не говорил потому что "это не было очень большим событием".

      Другие производства по Порошенко: комментарий Трубы

      Также глава ГБР сообщил, что есть сдвиги в производстве по "введению военного положения на территорию Украины с целью возможной узурпации власти". Правда, свое отношение к делу он не озвучил.

      "Надеюсь, что результат мы получим очень быстро. Это производство – одно из самых чувствительных, поскольку касается моряков", – отметил Труба.

      Кроме этого, он прокомментировал дело о визите Порошенко на Мальдивы и якобы подделке документов, чтобы этот визит состоялся. По его словам, факт этого пока не установлен, но по делу есть "осложнения".

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      "Это производство осложняется тем, что мы должны получить очень много информации от других государств. К сожалению, на данный момент я могу констатировать факт ненадлежащей работы некоторых государственных учреждений, что затрудняет установление истины в этом деле. Очень мало информации в государственных органах Украины по этой поездке", – рассказал Труба.

      В то же время Также Труба отметил, что недавнее решение Верховного суда о выдворении Михаила Саакашвили повлияет на расследование ГБР.

      "Любое решение, в частности решения суда, будет предметом исследования в уголовном производстве. Но по усмотрению следователя – учитывать его или нет", – рассказал он.

      Директор ГБР также сообщил, что проекта подозрения по делу об "уклонении от уплаты налогов по поводу купли-продажи телеканала "Прямой" нет.

      Советуем ознакомиться! Дело Порошенко как капкан для власти

      Недавно в ГБР сообщали, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных производствах. По этим делам допрошены 562 свидетелей, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.

      В каких уголовных делах фигурирует Петр Порошенко:

      • Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Россией; введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.
      • Захват государственной власти и подделки при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде.
      • Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (из ситуативной комнаты Администрации Президента).
      • Незаконное пересечение государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).
      • Незаконное задержание Михаила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Польшу.
      • Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Молдову.
      • Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности.
      • Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".
      • Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".
      • Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".
      • Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года: проведение конкурса в короткие сроки и постановление возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.
      • Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы.
      • Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда города Киева с стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Президент Украины Петр Порошенко Роман Труба
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