Дела против Порошенко в ГБР: Труба обнародовал подробности

Директор Государственного бюро расследования Роман Труба заявил, что во время расследований по Порошенко было доказано, что пятый президент действовал "вопреки исполнению своих полномочий".

Что говорит Труба о проекте подозрений Порошенко

18 ноября Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении пятом президенту Петру Порошенко. В документе говорится о двух статьях Уголовного кодекса:

публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя,

злоупотребление властью или служебным положением.

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Как рассказал директор ГБР Роман Труба в комментарии LB.ua, это только проект подозрения в уголовном производстве. То есть это мнение следователей.

Он уточнил, что дело возбуждено по факту влияния на конкурсную процедуру по выбору членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также назначение двух членов ВСП. Подозрение касается именно этого периода времени.

О том, откуда взялась первая статья, Труба заметил, что путем назначения членов Высшего совета правосудия пятый президент намеревался влиять и захватить государственную власть.

"Существует много других деталей. Но я не хочу говорить больше, чем могу. Существует тайна досудебного расследования. Я не могу назвать, какие именно действия были совершены, в чем они заключались и каких свидетелей мы допросили, кто дал показания. Это все может стать публичным лишь в том случае, когда дело дойдет до суда, и процесс будет признан открытым ", – добавляет директор ГБР.

Что касается того, в чем заключается влияние Порошенко на деятельность ВСП, ведь шестой президент Зеленский своим указом уволил всех членов Совета, которых назначил Порошенко, и они сейчас не работают, Труба говорит, президент страны – это гарант Конституции, гарант выполнения всех законов.

И есть процессы, которые касаются выполнения его полномочий. Своими действиями президент не может нарушать те нормы, которые у него прописаны. В ходе расследования было беспрекословно, как по мне, доказано, что президент Петр Порошенко действовал вопреки выполнению своих полномочий, нарушая нормы, предусмотренные проведением этого конкурса, и при назначении лиц на эти должности. Именно эти факты четко установили следователи, и именно это легло в основу проекту подозрения,

– подчеркнул он.

По его словам, проект подозрения Порошенко был подготовлен давно, но он об этом не говорил потому что "это не было очень большим событием".

Другие производства по Порошенко: комментарий Трубы

Также глава ГБР сообщил, что есть сдвиги в производстве по "введению военного положения на территорию Украины с целью возможной узурпации власти". Правда, свое отношение к делу он не озвучил.

"Надеюсь, что результат мы получим очень быстро. Это производство – одно из самых чувствительных, поскольку касается моряков", – отметил Труба.

Кроме этого, он прокомментировал дело о визите Порошенко на Мальдивы и якобы подделке документов, чтобы этот визит состоялся. По его словам, факт этого пока не установлен, но по делу есть "осложнения".

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"Это производство осложняется тем, что мы должны получить очень много информации от других государств. К сожалению, на данный момент я могу констатировать факт ненадлежащей работы некоторых государственных учреждений, что затрудняет установление истины в этом деле. Очень мало информации в государственных органах Украины по этой поездке", – рассказал Труба.

В то же время Также Труба отметил, что недавнее решение Верховного суда о выдворении Михаила Саакашвили повлияет на расследование ГБР.

"Любое решение, в частности решения суда, будет предметом исследования в уголовном производстве. Но по усмотрению следователя – учитывать его или нет", – рассказал он.

Директор ГБР также сообщил, что проекта подозрения по делу об "уклонении от уплаты налогов по поводу купли-продажи телеканала "Прямой" нет.

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Недавно в ГБР сообщали, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных производствах. По этим делам допрошены 562 свидетелей, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.

В каких уголовных делах фигурирует Петр Порошенко: