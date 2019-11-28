Справи проти Порошенка у ДБР: Труба оприлюднив подробиці

Директор Державного бюро розслідування Роман Труба заявив, що під час розслідувань щодо Порошенка було доведено, що п'ятий президент діяв "всупереч виконанню своїх повноважень".

Що каже Труба про проєкт підозри Порошенку

18 листопада Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту Петрові Порошенку. У документі мовиться про дві статті Кримінального кодексу:

публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу,

зловживання владою або службовим становищем.

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Як розповів директор ДБР Роман Труба у коментарі LB.ua, що це лише проєкт підозри у кримінальному провадженні. Тобто це є думкою слідчих.

Він уточнив, що справу порушено за фактом впливу на конкурсну процедуру з вибору членів Вищої ради правосуддя (ВРП), а також призначення двох членів ВРП. Підозра стосується саме цього періоду часу.

Щодо того, звідки взялася перша стаття, Труба зауважив, що шляхом призначення членів Вищої ради правосуддя п’ятий президент мав намір впливати та захопити державну владу.

"Є багато інших деталей. Але я не хочу говорити більше, ніж можу. Є таємниця досудового розслідування. Я не можу назвати, які саме дії було вчинено, в чому вони полягали та яких свідків ми допитали, хто дав показання. Це все може стати публічним лише в тому разі, коли справа дійде до суду, і процес буде визнано відкритим", – додає директор ДБР.

Що стосується того, у чому полягає вплив Порошенка на діяльність ВРП, адже шостий президент Зеленський своїм указом звільнив усіх членів Ради, яких призначив Порошенко, і вони зараз не працюють, Труба каже, президент країни – це гарант Конституції, гарант виконання всіх законів.

І є процеси, які торкаються виконання його повноважень. Своїми діями президент не може порушувати тих норм, які в нього прописано. Під час розслідування було беззаперечно, як на мене, доведено, що президент Петро Порошенко діяв усупереч виконанню своїх повноважень, порушуючи норми, передбачені проведенням цього конкурсу, та під час призначення осіб на ці посади. Саме ці факти чітко встановили слідчі, і саме це лягло в основу проєкту підозри,

– підкреслив він.

За його словами, проєкт підозри Порошенку було підготовлено давно, але він про це не говорив бо "це не було надзвичайно великою подією".

Інші провадження щодо Порошенка: коментар Труби

Також очільник ДБР повідомив, що є зрушення у провадженні щодо "введення воєнного стану на територію України з метою можливої узурпації влади". Щоправда, своє ставлення до справи він не озвучив.

"Сподіваюся, що результат ми отримаємо дуже швидко. Це провадження – одне з найбільш чутливих, оскільки стосується моряків", – зазначив Труба.

Окрім цього, він прокоментував справу про візит Порошенка на Мальдіви та нібито підробки документів, аби цей візит відбувся. За його словами, факт цього поки що не встановлено та у справі є "ускладнення".

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"Це провадження ускладняється тим, що ми повинні отримати дуже багато інформації від інших держав. На жаль, на цей час я можу констатувати факт неналежної роботи деяких державних установ, що ускладнює встановлення істини у цій справі. Дуже мало інформації в державних органах України щодо цієї поїздки", – розповів Труба.

Водночас Також Труба зазначив, що нещодавнє рішення Верховного суду про видворення Міхеїла Саакашвілі повпливає на розслідування ДБР.

"Будь-яке рішення, зокрема рішення суду, буде предметом дослідження у кримінальному провадженні. Але на розсуд слідчого – враховувати його чи ні", – розповів він.

Директор ДБР також повідомив, що проєкту підозри у справі про "ухилення від сплати податків з приводу купівлі-продажу телеканалу "Прямий" немає.

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Нещодавно у ДБР повідомляли, що Порошенко фігурує у 13 кримінальних провадженнях. У цих справах допитано 562 свідків, скеровано 431 запит, отримано 205 тимчасових доступів до речей і документів.

У яких кримінальних справах фігурує Петро Порошенко: