Мальдіви Порошенка: суд надав ДБР доступ до матеріалів журналістів-викривачів

Печерський районний суд Києва надав ДБР дозвіл на доступ до редакційної комунікації та інших даних журналістів "Схем", які розповідали про скандальну поїздку п'ятого президента Петра Порошенка на Мальдіви. Журналісти обурюються: незрозуміло, як це може довести провину чи невинуватість Порошенка.

Якщо редакція не надасть ДБР усю інформацію, то суд може дозволити провести обшук, повідомила журналістка проєкту "Схеми" Наталя Седлецька.

До слова: Порошенко вкотре проігнорував допит у ДБР: цього разу справа стосувалася поїздки на Мальдіви

Зараз ми консультуємося з адвокатами про те, які існують законні юридичні інструменти захисту від схрожого втручання у роботу журналістів,

– підкреслила Седлецька.

Водночас проєкт "Свободу не спинити" навів перелік даних, які мають надати журналісти:

весь відзнятий матеріал;

інформаційні запити і відповіді на них, які виконані під час готування зазначеної передачі;

можливі документальні матеріали, що підтверджують присутність задіяних журналістів, операторів, водіїв та інших співробітників під час знімання матеріалу для цієї передачі;

інші наявні документальні матеріали, що стосуються зазначеної телепередачі – службові записки, повідомлення, погодження випуску в ефір, редагування, затвердження тексту телепередачі.

Що відомо про скандал з Порошенком і Мальдівами?У 2018 році журналісти проєкту "Схеми" поширили інформацію, що Порошенко провів на Мальдівах новорічні канікули, але це не афішував. Коли справа набула резонансу, інформацію про поїздку підтвердила пресслужба ексгаранта. За її словами, оплачував Порошенко поїздку з власної кишені, а нічого не говорив про це з міркувань безпеки.



Величезне обурення у громадському суспільстві викликала значна вартість відпочинку президента, а також той факт, що на час його відпустки країна, де-факто, залишилася у стані війни без Верховного головнокомандувача.



Журналісти з’ясували, що поїздка на Мальдіви коштувала Порошенку щонайменше 500 тисяч доларів, а на харчування з цієї суми було витрачено близько 17 тисяч доларів ( сніданки – 10 791 долар, обіди – 4 682 долари, а вечері – у 3 165 доларів). Загалом усі додаткові послуги становили 37 тисяч 550 доларів.