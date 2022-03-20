Как справиться с бессонницей: полезные советы

Из-за постоянных обстрелов и тревоги у многих украинцев возникли нарушения сна. Однако следует помнить, что здоровый сон – это залог здоровья.

Бессонница вредит не только физическому здоровью, но и психоэмоциональному состоянию. Однако, к счастью, есть несколько действенных способов, как снова начать спокойно засыпать.

Интересно Чувство усталости в течение дня: 7 простых советов, как ее преодолеть

Как побороть бессонницу

В Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали, как справиться с бессонницей, которая является одной из естественных защитных реакций организма на опасность.

Сразу ложитесь в постель, когда чувствуете сонливость.

Перед тем, как лечь спать, следует проветрить помещение. Оптимальная температура для комфортного сна составляет 18 – 20 градусов тепла.

В течение дня обеспечьте физические нагрузки, но не менее, чем за 3 часа до начала сна. Спорт отлично помогает бороться с гормоном стресса.

Ужин должен быть легким, чтобы не замедлять выработку мелатонина, благодаря которому мы спим.

Во второй половине дня предпочтите теплую воду либо травяной чай вместо черного, зеленого или кофе.

Ноги должны быть в тепле – так вы сигнализируете мозгу, что пора спать.

Делайте дыхательные упражнения, чтобы мышцы расслабились.

Используйте "белый шум". Он помогает уснуть даже малышам.

Восстанавливайте рутину мирного времени.

В Центре пожелали всем быстро засыпать, ведь сон – это залог здоровья, а в такое тяжелое для страны время его нужно беречь, чтобы продолжать борьбу.