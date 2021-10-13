Мужчина снял инцидент на видео. Это случилось в лесу возле села Степань на Ровенщине.

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На Ровненщине змея напала на мужчину

На Сарненщине в припаркованный мотоцикл залезла змея. Водитель вышел в лес по грибы, а когда вернулся, то услышал странные звуки в участке руля,

– говорится в сообщении.

Мужчина снял инцидент на видео. На нем заметно, как пресмыкающееся напало на мужчину, когда тот пытался забрать животное из техники.

На Ровненщине мужчине в мотоцикл заползла змея: смотрите видео

К счастью, мужчина не пострадал. Тем не менее из кадров заметно, что напугался.

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