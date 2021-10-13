Мужчина снял инцидент на видео. Это случилось в лесу возле села Степань на Ровенщине.
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На Ровненщине змея напала на мужчину
На Сарненщине в припаркованный мотоцикл залезла змея. Водитель вышел в лес по грибы, а когда вернулся, то услышал странные звуки в участке руля,
– говорится в сообщении.
Мужчина снял инцидент на видео. На нем заметно, как пресмыкающееся напало на мужчину, когда тот пытался забрать животное из техники.
На Ровненщине мужчине в мотоцикл заползла змея: смотрите видео
К счастью, мужчина не пострадал. Тем не менее из кадров заметно, что напугался.
Коротко о последних инцидентах со змеями
- 15 июля на Львовщине произошли 2 случая укусов змей. Оба пострадавших попали в больницы в состоянии средней степени тяжести. Пострадали 41-летний мужчина и 34-летняя женщина.
- 8 августа на горе Говерла от укуса змеи пострадал 24-летний львовянин. Пресмыкающееся укусило его в палец правой руки. После первой медицинской помощи мужчина отказался от госпитализации.
- 18 августа 20-сантиметровая змея выползла в одном из супермаркетов Сиднея, Австралия. Пресмыкающееся обнаружила 25-летняя девушка, которая пришла за продуктами.