Чоловік зняв відео інцидент на відео. Це трапилось у лісі біля села Степань, що на Рівненщині.

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На Рівненщині змія напала на чоловіка

На Сарненщині у припаркований мотоцикл залізла змія. Водій вийшов до лісу по гриби, а коли повернувся, то почув дивні звуки у ділянці керма,

– мовиться у повідомленні.

Чоловік зняв інцидент на відео. На ньому помітно, як плазун напав на чоловіка, коли той намагався забрати тварину з техніки.

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На щастя, чоловік не постраждав. Проте, з кадрів помітно, що налякався.

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