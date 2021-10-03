Спрятался в трейлере: СМИ рассказали подробности прибытия Саакашвили в Грузию

Власти Грузии сначала не подтверждали прибытие Саакашвили в Грузию. Оказалось, что границу он пересек, спрятавшись в вентиляционной кабине.

По крайней мере такие подробности опубликовали в грузинских СМИ. Журналисты от своих источников выяснили, как Саакашвили переместился из Украины в Батуми, а затем – в грузинскую столицу.

К теме Владельцу грузинской квартиры, где скрывался Саакашвили, объявили обвинение

Всю дорогу провел в вентиляционной кабине

Конфиденциальный источник сообщил, что Саакашвили пересек границу Грузии в прицепе. Его доставил в Грузию Эльгуджа Цомая из города Абаша. Как оказалось впоследствии, именно он владелец квартиры, в которой скрывался Саакашвили. По словам источника, Эльгуджа долгое время был водителем прицепа и перевозил травы из Грузии в Украину.

Даже ближайшие товарищи Михаила не знали о его прибытии в Грузию. Всю дорогу Саакашвили провел в вентиляционной кабине автомобиля. Как оказалось, трейлер Эльгужи Цомая пересек государственную границу Грузии в Поти. Прицеп попал в Поти, где Эльгуджа сменил машину и на собственном автомобиле отвез Саакашвили в Батуми.

Ролики загрузили ранее

Саакашвили 1 октября сообщил, что прибыл в Грузию. Он опубликовал соответствующее видео из Батуми и обратился к своим сторонникам.

Как отмечают СМИ, видео на самом деле были опубликованы уже из Тбилиси на следующий день после приезда.

Видеоролики, опубликованные Мишей, были сняты в Батуми вчера вечером, но, по моей информации, эти видео были загружены в социальную сеть из Тбилиси,

– рассказывает СМИ.

Издание отрицает, что Саакашвили в Грузии находился в течение четырех дней.

Главное о задержании Саакашвили в Грузии: смотрите видео 24 канала

Саакашвили задержали в Грузии: главное

Саакашвили и владельца квартиры, в которой он скрывался, задержали 1 октября.

8 лет Саакашвили не был в Грузии и приехал специально, чтобы принять участие в выборах.

Политика арестовали из-за открытых уголовных дел, по одному из которых суд заочно вынес решение о 6 годах заключения.

Лидер страны Саломе Зурабишвили пообещала, что никогда не помилует политика.

3 октября на брифинге президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не останется в стороне от дела политика в Грузии.

Украина будет добиваться возвращения Саакашвили, который является ее гражданином.