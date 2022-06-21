"Спрятаться не удастся": министр юстиции США прибыл с необъявленным визитом в Украину

Министр юстиции и по совместительству генеральный прокурор США Меррик Гарланд 21 июня прибыл с необъявленным визитом в Украину. Он встретился с нашей генпрокурором Ириной Венедиктовой.

О приезде американского чиновника стало известно из публикации Министерства юстиции США. Он прибыл, чтобы обсудить ряд важных вопросов в контексте полномасштабной войны России против Украины.

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Визит генерального прокурора США в Украину

На пограничном пункте пропуска "Краковец" Меррика Гарланда встретила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Они обсудили усилия, направленные на помощь, выявление, задержание и привлечение к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям и другим зверствам на территории Украины, совершенным на протяжении полномасштабного вторжения России.

Венедиктова встретила Гарланда на пограничном пункте "Краковец" / Фото AP

Министр юстиции США уже успел дать краткий комментарий журналистам:

Соединенные Штаты посылают однозначный месседж – нет места, где можно спрятаться (россиянам от ответственности – ред. 24 канал). Мы и наши партнеры сделаем все возможное, чтобы обеспечить привлечение к ответственности всех виновных в этих зверствах,

– заявил Гарланд.

Делегации обсудили расследование военных преступлений в Украине / Фото AP

Как встречу прокомментировала Ирина Венедиктова

Впоследствии генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала встречу с министром юстиции США. Она отметила, что вместе с Мерриком Гарландом в Украину также приехала госпожа посол США по особым полномочиям глобального уголовного правосудия Бет ван Скак.

Украинская чиновница назвала визит американских представителей мощным сигналом поддержки со стороны стратегических партнеров на пути нашего государства к достижению справедливости, к которой стремится и ради которой объединился весь мир.

Украине очень необходима поддержка партнеров дополнительными профессиональными силами и оборудованием – помощь "на земле" и спецоборудование, и Соединенные Штаты сейчас рассматривают такую ​​возможность. Правовая поддержка так же необходима и действенна, как и поставка оружия для борьбы против России, которая совершает беспрецедентно масштабные зверства в отношении мирного населения нашего государства,

– заметила Венедиктова.

К слову, генпрокурор раскрыла детали обсуждений с американскими чиновниками, в частности акцентировала на экспертной поддержке в сфере возвращения активов, которую ожидает Украина – розыск имущества военных преступников с американской Cleptocapture Task Force.

Вспомнила Венедиктова и обсуждение объединения усилий на юридическом фронте и формат сотрудничества Украины со странами-союзниками в виде совместной следственной группы, которая расследует военные преступления России.

Кроме того, на встрече говорилось о сотрудничестве с США по противодействию экологическим преступлениям, а также о преодолении коррупции в нашем государстве, что является важным маркером на пути Украины к членству в Евросоюзе.

Вместе с тем отдельным пунктом обсуждений, по словам Венедиктовой, были актуальные вопросы взаимодействия Украины и США в области кибербезопасности.

Высокопоставленные чиновники США в Украине: последние новости

С начала полномасштабного вторжения многие высокопоставленные представители стран-союзников посетили Украину, впрочем, до сих пор наше государство ждет приезда президента США Джозефа Байдена. Американский президент вскоре должен отправиться на саммиты НАТО и стран Большой семерки, впрочем, и в этот раз в Киев он не приедет. Байден заявил, что такой поездки в его планах пока нет.

29 мая стало известно, что в Киев приехала новая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк и начала свою дипломатическую миссию непосредственно в столице. Чиновник заявила, что сделает все, чтобы "Россия потерпела стратегическое поражение", а приоритетом ее работы является продвижение тех стратегических интересов, которые работают на "демократию, суверенность и процветание Украины".

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