Спутница замминистра наделала своим внешним видом фурора во Львове

В курьезную ситуацию попала 27-летняя юристка Кристина Тишкун. Она сопровождала заместителя министра образования Игоря Гарбарука во Львове. Образ, который Тишкун выбрала для официальной встречи, многим показался неуместным.

Скандал случился 24 декабря. Заместитель министра проверял, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах Львовщины. Во Львовский горсовет с ним Кристина Тишкун пришла в облегающем черном платье с глубоким декольте

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Тишкун представилась помощницей Гарбарука

Сначала была информация, что девушка – помощница Игоря Гарбарука. Впоследствии оказалось, что Кристина – юристка и просто сопровождала Гарбарука во время визита. О встрече сообщили в самом горсовете, опубликовав несколько официальных фото.

Как информирует Daily Lviv, о деталях визита рассказала в соцсетях и депутат Львовского областного совета Прасковья Дворянин. Она отметила, что Тишкун ей представилась помощницей замминистра.

Я больше ничего и не спрашивала. Визит заместителя министра был официальный, потому что он присутствовал на форуме энергосбережения во Львовской политехнике, имел визит в учебно-практический центр, а дальше – я уже не присутствовала,

– пояснила Дворянин.

Впоследствии девушка закрыла доступ к своему инстаграму

Тишкун опубликовала фотографию из горсовета в своем інстаграмі, однако впоследствии доступ к своему аккаунту закрыла. Впрочем, его уже успели распространить в соцсетях.

Вот фото, которое вызвало резонанс / Фото из соцсетей

Пользователи в своей оценке внешнего вида девушки разделились. Многие комментаторы в ее адрес слов не подбирали, считая наряд слишком откровенным. Кое-кто встал и на защиту Тишкун: мол, ее право одеваться так, как она хочет.

Некоторые комментарии из соцсетей:

"Ну чего вас всех задела эта барышня?

Красивая девушка, красивое платье, фигура красивая. Хуже было бы если бы баба-гром напялила такое платье. А так есть что показать"

"Здесь встает лишь один вопрос: "А что так можно было? "Креативная девушка".

"А девушка вообще понимала, куда идет, ее предупредили?"

"Ужас да и только!"

"Говорят, сайт МОН уже лег из-за желающих подать резюме на вакансии".

"В конце концов, она же не в церковь так пришла. Никого этим нарядом не обидела".

Как прокомментировала свой наряд сама Тишкун

На волну хейта, которая полилась в ее сторону, Тишкун отреагировала так – закрыла доступ к своему аккаунту. Теперь фото юристки могут просматривать избранные. Однако еще до этого шага она успела отреагировать на возмущение интернет-юзеров.

А в городской совет надо выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно,

– написала Тишкун.

Тишкун сначала ответила на критику в сети / Скриншот из соцсетей

Замминистра, как известно, опубликовал стихотворение Киплинга

Не остался в стороне от скандала и заместитель главы МОН Игорь Гарбарук. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал стихотворение Редьярда Киплинга.

Як вистоїш, коли всі проти тебе,

Упали духом і тебе кленуть,

Як всупереч усім ти віриш в себе,

А з їх невіри також візьмеш суть;

Якщо чекати зможеш ти невтомно,

Оббріханий — мовчати і пройти,

Під поглядом ненависті, притому

Не грати цноти ані доброти,

– з цього починається цитований Гарбаруком вірш.

Скриншот со страницы Игоря Гарбарука в Фейсбуке

Интересно, что на странице замминистра комментарии были гораздо толерантнее. Читатели, по большей части, выражали поддержку Гарбаруку и даже предполагали, что такая реакция может быть связана с политическим заказом. Однако некоторые пользователи таки отметили, что вопрос не к самому заместителю министра, а к его спутнице.

24 канал обратился за комментарием к общественной организации "Гендер в деталях", которая занимается гендерными вопросами. Также редакция не поддерживает сексистских комментариев в этой ситуации.

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Что известно о Кристине Тишкун

Кристина Тишкун родилась 30 августа 1994 года во Львове.

По образованию – юрист.

Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Сейчас проживает в Киеве.

Относительно деятельности Тишкун, то она является помощницей адвоката в адвокатском бюро Advisers, а также юристом и основателем компании БК "Застройка".

Смотрите фото Кристины Тишкун из сети интернет: