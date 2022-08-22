У них в запасе есть "вундервафли": военный эксперт объяснил, могут ли россияне сбить спутник

россия теоретически может сбивать околоземные спутники своими специальными комплексами. Однако до 24 февраля кремль провел только один успешный запуск противоспутниковой ракеты.

На сегодняшний день у россиян есть более важные задачи, чем производить дорогие противоспутниковые ракеты. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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Эксперт отметил, что у россиян есть технологии противоспутниковых ракет еще с советских времен, однако после развала СССР они не развивали это направление.

Теоретически у россиян в запасе есть где-то там "вундервафли", которые они называют С-500 "Нудоль". Это разработка еще с советских времен, являющаяся противоспутниковой ракетой. Она должна была сбивать спутники. Незадолго до войны у них произошел один испытательный успешный пуск, когда россияне сбили свой списанный спутник, но это был единичный пуск,

– считает специалист.

По его словам, после обвального эффекта санкций у россиян есть более актуальные проблемы.

"Им бы справиться с задачей восстановить запас ракет, который они выстреляли по Украине. Это будет гораздо сложнее, хотя те ракеты по технологии намного примитивнее. Теоретически они могут производить ракеты, но не быстрыми темпами", – добавил Киричевский.

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Россия обращает внимание на бессмысленные проекты

Он отметил, что россияне недавно объявили о подписании годового контракта на изготовление нескольких десятков ракет типа "Onyx" – сверхзвуковых ракет, которыми они ранее обстреливали Одесчину.



"Они выстреляли по Одесчине минимум 40 таких ракет и им понадобится год, чтобы восстановить запас. Судя по стратегическим ракетам Х-101 и Х-555 и "Калибрам", ситуация аналогичная. Во время того же контракта "Армия-2022" им пришлось публично заключить экстренные контракты на пополнение запасов. То есть им понадобится не несколько месяцев, а минимум год на восстановление", – объяснил эксперт.



В то же время специалист считает, что россия продолжает тратить ресурсы на "бессмысленные проекты".

Они хотят производить гиперзвуковую противокорабельную ракету "Циркон". Зачем она им сейчас – не очень ясно, потому что Украину они ею обстреливать не смогут, а НАТО их не боится. Не будем мешать им делать такие глупости,

– резюмировал Киричевский.

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