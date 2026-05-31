Россия уже вывела на орбиту первые спутники аналога Starlink: "Флэш" оценил уровень угрозы

В начале 2026 года Украина добилась того, чтобы российские военные не могли больше использовать спутниковую связь Starlink. Резкое блокирование доступа к этим терминалам вызвало большие проблемы для оккупантов на фронте. Они были вынуждены искать альтернативы. И сейчас уже начали их реализовывать.

Россияне создали аналог Starlink – так называемый "Рассвет". И уже первых 16 таких спутников вывели на орбиту. Об этом рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Насколько угрожающим является российский проект "Рассвет"?

По словам "Флеша", чтобы передача данных была постоянной и стабильной, россиянам нужно запустить не менее 200 – 250 спутников.

В планах врага на ближайшие годы вывести на орбиту 300, а потом еще 700 спутников.

Эксперт отметил, что вполне логично то, что Россия начала создавать аналог Starlink. Враг понимает важность системы скоростной передачи данных через спутники на низкой орбите.

Бескрестнов уточнил, что теоретически оккупанты уже могут использовать имеющиеся спутники против Украины в военных целях.

Например, установить терминалы спутникового интернета на дроны-камикадзе Shahed и планировать атаки с учетом пролета спутников.

В то же время, по мнению эксперта, реализовать такую схему пока слишком сложно с организационной точки зрения.

Кроме того, для стабильной связи на орбите еще недостаточно спутников, поэтому о полноценном военном применении пока речь не идет.

По словам "Флеша", если спутники "Рассвет" начнут использовать в военных целях, это можно будет обнаружить по характеру спутникового трафика, данным разведки или захваченным образцам техники.

Российский аналог Starlink / Фото с телеграм-страницы "Флеша"

Какую еще замену Starlink готовят россияне?

Весной появилась информация, что Россия начала использовать новые спутниковые терминалы "Спринт-030", которые дают ей возможность обеспечивать спутниковую связь на фронте.

"Спринт-030" – это компактный переносной спутниковый терминал, который работает с геостационарными спутниками. Благодаря меньшей антенне (примерно 30 сантиметров вместо 90 сантиметров в классических системах) его сложнее обнаружить на поле боя.

Аналитики Defense Express обращают внимание, что эти терминалы работают в связке с российскими спутниками серии "Экспресс", значительная часть которых создана или при участии Airbus, или с использованием телекоммуникационных модулей Thales Alenia Space.

Эксперты подчеркивают, что именно эта инфраструктура позволяет России разворачивать альтернативные каналы связи на поле боя, несмотря на санкции, а также ставит вопрос о влиянии европейских технологий, которые продолжают работать в российских системах.

Также аналогом Starlink россияне называют систему "Гонец". Она позиционируется как низкоорбитальная спутниковая сеть для связи в любой точке, особенно там, где нет мобильного покрытия. Однако эксперты отмечают, что по своим возможностям она существенно уступает Starlink и является скорее устаревшей попыткой создать подобный сервис.