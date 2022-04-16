Спутники показали более 800 новых могил в оккупированном Херсоне, – Washington Post
Источник:The Washington Post
Спутники компании Planet Labs зафиксировали новые могилы на Херсонском кладбище.
С 28 февраля по 15 апреля на кладбище появилось не менее 824 новых могил. По данным лондонского некоммерческого центра CIR, место захоронения находится на окраине города, к востоку от аэропорта.
В интервью The Washington Post директор по расследованиям Бенджамин Стрик сказал, что CIR следит за рядом могил и кладбищ в оккупированных Россией районах или теми местами, где рядом находятся российские силы.
Страшно думать о том, как гражданские погибли и что еще происходит в этих районах,
– сказал Стрик.
На спутниковых снимках видны новые могилы: видео
Напомним, что украинский Херсон временно находится под российской оккупацией с 3 марта.
По данным украинских спецслужб, в городе россияне пытаются усилить оккупационный режим и подавить сопротивление украинцев, которое они героически оказывают. Для показательных расправ над активистами в город отвезли идейных боевиков с Донбасса и Луганщины. Они обустроили места для пыток активистов, ветеранов АТО и чиновников, не согласных с оккупацией Херсона.