Спутники сделали новые фото военных маневров России у границ Украины

Спутники компании Capella Space 6 февраля сделали новые фотографии с российских военных баз у украинской границы. Они свидетельствуют о вероятном перемещении войск агрессора ближе к нашей территории.

Новые данные о войсках России у границ Украины

Фотографии за 6 февраля опубликовал военный эксперт Конрад Музыка. На фотографиях изображена военная база России возле города Ельня в Смоленской области.

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База расположена в 1030 километрах от украинской границы. Недавно она была скрыта от спутников облаками.

Есть некоторые важные изменения в составе российских сил и их расположения. Во-первых, военное присутствие на базе в Ельне снизилось,

– отметил Музыка.

На кадрах заметно, что в декабре 2021 года техники на базе было больше, чем в феврале 2022 года.

Войска на российской базе в декабре и феврале / Фото Capella Space

В то же время возле Курска, что в 175 километрах от Украины, количество военной техники и бойцов увеличилось. Эксперт предположил, что туда прибыли подразделения 9-й артиллерийской бригады вместе с еще одной батальонной тактической группой.

"Ждем теперь на Искандеры и, возможно, гостей с крайнего Севера", – отметил Музыка.



Русские войска в Курске​ / Фото Capella Space



У границы Украины войск стало больше / Фото Capella Space

Он отметил, что войска могли стянуть и в Филатовку, что во временно оккупированном Крыму. Это село расположено всего в 20 километрах от Херсонской области.



Ситуация возле Филатовки / Фото Capella Space

Последние новости о возможной эскалации:

Премьер Австралии рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины из-за возможной российской агрессии.

8 февраля в Киев впервые за 24 года прилетит президент Франции. Эммануэль Макрон посетит нашу страну на фоне скопления российских войск. Кстати, день перед тем политик встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

В Черном море в 40 километрах от берегов Одессы украинские пограничники зафиксировали российский разведывательный корабль. Заметим, судно находилось за пределами территориального моря Украины.

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Полный текст публикации Конрада Музыки в твиттере:

Предоставлено Capella Space. Мы посмотрели на изображения районов Западной России, которые недавно были под облаками. Произошли важные изменения в составе российских войск и их расположении. Во-первых, Ельня уменьшается.