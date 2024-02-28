В мониторинговом телеграмм-канале рассказали, что происходило на аэродроме по состоянию на 26 февраля 2024 года. Стоит сказать, что Кремль в январе 2024 года по меньшей мере 7 раз поднимал авиацию для атаки по Украине именно с этого аэропорта.

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Что происходит на вражеском аэродроме "Моздок", откуда Россия атакует Украину

Мониторинговые телеграм-каналы рассказали, что по состоянию на 26 февраля 2024 года, согласно спутниковым снимкам, на аэродроме "Моздок" находились:

пять Ту-22м3;

четыре Су-24;

два МиГ-31К (один находится в воздухе на момент съемки);

один Ил-76/78;

один Ан-12, который 26 февраля в 17:40 вылетел с аэродрома.

Значительных изменений в составе аэродрома не отметили,

– заявили исследователи.

Однако заметили, что на аэродроме сейчас:

дальняя авиация осуществляет периодические тренировки и патрулирование,

военно-транспортная авиация – регулярно выполняет рейсы.

Обратите внимание! По состоянию на 11 января 2023 года OSINT-аналитик MT Anderson написал, что на аэродроме "Моздок" Россия хранила два самолета МиГ-31, три бомбардировщика Ту-22М3, по меньшей мере одну фальш-цель в виде Ту-22М3, пять транспортных самолетов Ил-76 и минимум один Ан-26.

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