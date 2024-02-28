У моніторинговому телеграм-каналі розповіли, що відбувалось на аеродромі станом на 26 лютого 2024 року. Варто сказати, що Кремль у січні 2024 року щонайменше 7 разів підіймав авіацію для атаки по Україні саме з цього летовища.

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Що відбувається на ворожому аеродромі "Моздок", звідки Росія атакує Україну

Моніторингові телеграм-канали розповіли, що станом на 26 лютого 2024 року, згідно з супутниковими знімками, на аеродромі "Моздок" перебували:

п'ять Ту-22м3;

чотири Су-24;

два МіГ-31К (один перебуває у повітрі на момент зйомки);

один Іл-76/78;

один Ан-12, який 26 лютого о 17:40 вилетів з аеродрому.

Значних змін у складі аеродрому не відмітили,

– заявили дослідники.

Проте зауважили, що на аеродромі наразі:

дальня авіація здійснює періодичні тренування та патрулювання,

військово-транспортна авіація – регулярно виконує рейси.

Зверніть увагу! Станом на 11 січня 2023 року OSINT-аналітик MT Anderson написав, що на аеродромі "Моздок" Росія зберігала два літаки МіГ-31, три бомбардувальники Ту-22М3, щонайменше одну фальш-ціль у вигляді Ту-22М3, п'ять транспортних літаків Ил-76 та мінімум один Ан-26.

Діяльність росіян на аеродромі "Моздок": основне