Следы пожаров на спутниковых снимках: беспилотники поразили базу систем ПВО в Подмосковье

Спутниковые снимки от 26 октября зафиксировали пожар на заводе "75 Арсенал" в подмосковном Серпухове после ночной атаки дронов 22 октября. Удар пришелся по крупнейшей в России базе хранения и ремонта систем ПВО.

Как сообщает издание The Insider со ссылкой на аналитиков Greenpeace, на кадрах зафиксированы существенные визуальные изменения по сравнению с предыдущими данными наблюдений.

О чем свидетельствуют данные со спутников?

Очаги возгорания обнаружили в левом верхнем углу территории, рядом с ангаром в центре, а также в нижней левой части объекта.



Подтверждение поражения / Фото: Planet

Украинский OSINT-проект "Око Гора" отмечает, что основные попадания пришлись на производственные цеха под номерами 24 и 25.

По данным расследователей, эти мощности специализируются на регламентном обслуживании, восстановлении и компонентном ремонте комплексов С-300В, "Бук", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска-М" и радиолокационных станций.

Стратегический центр восстановления противовоздушного вооружения

Предприятие № 75 "Арсенал", которое является воинской частью № 42708, ранее подчинялось Главному ракетно-артиллерийскому управлению оборонного ведомства противника, а позже перешло под контроль структуры "Ростех".

После начала полномасштабного вторжения на его территории развернули главную известную базу консервации и восстановления средств ПВО в России.

OSINT-аналитик Jompy еще в марте 2024 года обращал внимание на то, что бывший артиллерийский склад перепрофилировали под хранение зенитно-ракетной техники.

Он отмечал, что территория заполнена большим количеством ангаров, в которых размещаются установки С-300 и комплексы "Бук".

Аналитик Athene Noctua в июне 2024 года подсчитал, что на площадках 75-го "Арсенала" сосредоточено около 60% всего выявленного резерва ПВО сухопутных сил агрессора. Согласно его расчетам, там хранились 574 единицы зенитной техники из 950 зафиксированных по стране.

Регулярные поражения вражеской военной инфраструктуры

Как уже сообщалось на нашем сайте, в ночь на 22 октября в Серпухове раздавались сигналы ракетной тревоги в результате атаки на военный 75-й арсенал.