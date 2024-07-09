Испытывает на войне в Украине, военный эксперт о спутниковых технологиях от Финляндии

Минобороны Украины сообщило о подписании меморандума с финской компанией, которая является одной из лидеров мира в области спутниковых технологий. Эти технологии очень важны для украинских военных, ведь помогут быстро находить вражеские цели.

Кроме этого, финны испытывают их именно на войне в нашей стране. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что такие современные технологии стоит распространить.

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Спутниковые технологии от Финляндии

По словам Романенко, такое сотрудничество означает о том, что Украина продвигается вперед по использованию современных технологий на войне. Такое сотрудничество с финнами и с другими странами является очень важным, ведь это возможность осуществлять разведку из космоса для формирования разведывательно-ударных комплексов.

Их задача заключается в привлечении таких средств, как космические, авиационные, наземные и морские для выявления целей врага. Информация обрабатывается на командных пунктах и передается непосредственно на средства поражения.

Это современная технология, которую надо усвоить и распространять,

– отметил генерал-лейтенант.

Стоит отметить, что Финляндия является одной из немногих стран, которая свои новейшие разработки, которые еще не приняла на вооружение в своей стране, передает Украине и проводит здесь испытания.

Финляндия испытывает (новые технологии – 24 Канал) непосредственно на войне в Украине, ведь ничего так хорошо их не проверит, как война,

– подчеркнул Романенко.