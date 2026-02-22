"Сработали 2 взрывных устройства": Садовый рассказал о деталях террора во Львове

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы, известно о гибели полицейской, ранены 25 человек. В полиции квалифицировали это как теракт, все детали устанавливают.

Деталями этой страшной ночи с 24 Каналом поделился мэр Львова Андрей Садовый. Он рассказал, что к правоохранителям поступил вызов о якобы ограблении магазина.

Смотрите также Задержали вероятную исполнительницу взрыва во Львове, – Клименко

Что известно о теракте?

Когда патрульные прибыли на место, прогремел взрыв. В составе первого экипажа полиции была Виктория с напарником. Они приняли этот удар.

"Это трагично, девушка погибла. Затем был еще один взрыв. Похоже, что было установлено два устройства. Конечно, это большая беда, потому что очень много людей получили ранения. Всего около 25 человек обратились за медицинской помощью, 20 из них находятся в наших муниципальных больницах", – рассказал Андрей Садовый.



