Деталями цієї страшної ночі з 24 Каналом поділився мер Львова Андрій Садовий. Він розповів, що до правоозоронців надійшов виклик про нібито пограбування магазину.

Що відомо про теракт?

Коли патрульні прибули на місце, пролунав вибух. У складі першого екіпажу поліції була Вікторія з напарником. Вони прийняли цей удар.

"Це трагічно, дівчина загинула. Потім був ще один вибух. Так виглядає, що було встановлено два пристрої. Звичайно, що це велика біда, тому що дуже багато людей отримали поранення. Загалом близько 25 людей звернулися за медичною допомогою, 20 з них перебувають у наших муніципальних лікарнях", – розповів Андрій Садовий.

Сьогодні декілька людей у дуже важкому стані, але лікарі роблять все, щоб врятувати їхні життя. Оперативно спрацювали всі інші служби, уже відомо про затримання ймовірного виконавця. Наразі говорять про жінку, яка є громадянкою України.

"Звичайно, що є дуже багато є біди, тому що повилітали вікна, пошкоджені конструкції магазинів, малого бізнесу. Ми як місто допомагаємо, за кожне вікно одразу компенсовуємо людям 12 000 гривень. Також в нас є програма підтримки бізнесу. Це все ми зробимо. Тут проблем не буде", – наголосив мер міста.







