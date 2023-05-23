Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. По его словам, бойцы различных частных военных компаний и российские регулярные войска имеют ряд незначительных отличий.

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Мотивация разная, но особой разницы нет

Одним из главных отличий является лучшее оснащение и снаряжение у бойцов, воюющих в ЧВК и различных штурмовых отрядах. Их экипировка лучше, чем у регулярных частей российской армии, находящихся на переднем крае фронта.

В то же время моральный дух, подготовка, осведомленность и мотивация у них у всех более или менее одинаковые. Особой разницы, кроме названий их подразделений, их подчинения разным структурам – нет,

– заверил Кудряшов.

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Военный добавил, что в плену наемники, кадровые военные и новобранцы говорят одно и то же. У зэков главной проблемой, от которой они сбежали на войну, является изнасилование в российских тюрьмах. Мобилизированные и другие наемники говорят, что их мотивация – низкий социальный статус, финансовые трудности и боязнь высшего военного руководства.

Что известно о так называемых штурмовых ротах