Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. По его словам, бойцы различных частных военных компаний и российские регулярные войска имеют ряд незначительных отличий.
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Мотивация разная, но особой разницы нет
Одним из главных отличий является лучшее оснащение и снаряжение у бойцов, воюющих в ЧВК и различных штурмовых отрядах. Их экипировка лучше, чем у регулярных частей российской армии, находящихся на переднем крае фронта.
В то же время моральный дух, подготовка, осведомленность и мотивация у них у всех более или менее одинаковые. Особой разницы, кроме названий их подразделений, их подчинения разным структурам – нет,
– заверил Кудряшов.
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Военный добавил, что в плену наемники, кадровые военные и новобранцы говорят одно и то же. У зэков главной проблемой, от которой они сбежали на войну, является изнасилование в российских тюрьмах. Мобилизированные и другие наемники говорят, что их мотивация – низкий социальный статус, финансовые трудности и боязнь высшего военного руководства.
Что известно о так называемых штурмовых ротах
- 7 апреля Институт изучения войны сообщил, что российская армия начала рекрутировать резервистов для создания спецподразделений по ведению боевых действий в городах. Их создают вне армейской структуры и бросают в уже действующие полки и бригады.
- В Вооруженных Силах Украины заявили, что россияне начали активно использовать их с апреля 2023 года. Пленные "штурмовики" жаловались на плохое обеспечение и старое оружие.
- Члены этих военных формирований имеют отдельный устав. Командир может применить оружие к подчиненному, если тот отказывается выполнять приказ.