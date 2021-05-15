Одиозный политик Илья Кива 15 мая снова отличился скандальным высказыванием. На этот раз он сравнил себя с такими выдающимися мировыми учеными как Галилео Галилей и Николай Коперник.

Народный депутат Кива решил поздравить коллег с Днем науки. Политик отметил, что настоящие ученые – это те, кто страдал ради науки. Актуально Я не должен вашу ж*пу видеть, – Кива в суде по Медведчуку цеплялся к журналистам 24 канала: видео Приветствую, коллеги, с Днем Науки! P.S. настоящие ученые – это те, кто пострадал из-за науки – Галилей, Коперник, Кива,

– подчеркнул нардеп. Кива стал ученым Кандидатскую диссертацию Илья Кива защитил 26 апреля 2021 года. Тема работы – "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Во время защиты не обошлось без инцидентов. В частности, Кива не смог ответить на вопрос, касающийся его диссертации. Один из членов комиссии спросил: "какой смысл вы вкладываете в понятие демократический евроинтегрований государственный управленческий аппарат". Кива сказал: "спасибо за вопрос, понял его полностью и хочу сказать, что ответ мы предоставим в следующей нашей научной работе".

Защита Кивы возмутила деятелей из сферы украинской науки. В частности, преподаватель УКУ Александр Ябчанка в понедельник, 26 апреля, сжег свой диплом кандидата медицинских наук.