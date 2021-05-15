Одіозний політик Ілля Кива 15 травня знову відзначився скандальним висловлюванням. Цього разу він порівняв себе з такими видатними світовими вченими як-от Галілео Галілей та Микола Коперник.

Народний депутат Кива вирішив привітати колег з Днем науки. Політик зауважив, що справжні вчені – це ті, хто страждали заради науки. Актуально Я не маю вашу жо*у бачити, – Кива в суді по Медведчуку чіплявся до журналістів 24 каналу: відео Вітаю, колеги, з Днем Науки! P.S. справжні вчені – це ті, хто постраждав через науку – Галілей, Коперник, Кива,

– наголосив нардеп. Відколи Кива став науковцем Кандидатську дисертацію Ілля Кива захистив 26 квітня 2021 року. Тема роботи – "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".

Під час захисту не обійшлося без інцидентів. Зокрема, Кива не зміг відповісти на запитання, яке стосувалося його дисертації. Один з членів комісії запитав: "який зміст ви вкладаєте у поняття демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат". Кива відповів: "дякую за запитання, зрозумів його повністю і хочу сказати, що відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі".

Захист Киви обурив діячів зі сфери української науки. Зокрема, викладач з УКУ Олександр Ябчанка у понеділок, 26 квітня, спалив свій диплом кандидата медичних наук.