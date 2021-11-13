Сравнивают власть с нацистами: в Австралии тысячи людей протестуют против карантина

На улицах Австралии в эти выходные – неспокойно. В Мельбурне в очередной раз прошли массовые протесты против "зеленых паспортов".

Также митингующие выступают против обязательной вакцинации. В последние недели протесты в городе против ограничений стали обычным явлением.

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Почему люди протестуют

В Мельбурне за весь период пандемии коронавируса действовал долгосрочный локдаун – более 260 дней. Завершиться он должен был в конце октября. Поэтому новая волна вызвала массовое недовольство.

Кроме того, люди недовольны действиями власти. Некоторые сравнивали правительство штата с нацистами и призывали к насилию против политиков.

В регионе запретили проводить массовые мероприятия, заниматься ресторанным делом. Для некоторых профессий была введена обязательная вакцинация.

Австралийцы протестуют против обязательной вакцинации: смотрите видео

Протестующие требуют уволить действующую власть и критикуют противоречивый законопроект о пандемии.

На акции протеста собралось около 5 тысяч человек.

Начиная с понедельника 15 ноября, организаторы запланировали круглосуточную акцию протеста в парламенте. Митингующие намерены со следующей недели создать лагеря, ожидая, чтобы на их требования ответили.

Толпа на улицах Мельбурна: смотрите видео

Митингующие запланировали круглосуточный протест: смотрите видео

Позиция властей и правоохранителей

Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс осудил поведение протестующих. Он подчеркнул, что нет никаких оправданий тому ужасному поведению, когда за последние два дня митингующие столкнулись с полицией.

Правоохранители сообщили, что они контролируют ситуацию и присутствуют в районе, где проходят митинги, чтобы обеспечить безопасность населения.

"Лица имеют право законно протестовать. Однако мы просим людей делать это мирно и с уважением, не влияя на другую часть сообщества", – отметила пресс-секретарь полиции Виктории.

Ситуация с коронавирусом в Австралии

По состоянию на 13 ноября, в Австралии коронавирусом заболели 188 509 человек.

Из них умерли 1 877 человек, одновременно выздоровели 166 014 больных.

Из-за вспышки коронавируса в стране за 3 недели закрылось более 300 школ.

В штате Виктория уровень вакцинации – 87%.