Сравняли с землей село, трупы до сих пор жгут, – оккупант рассказал о своих зверствах в Украине

Россияне еще раз показали свою человеконенавистническую натуру. Один из оккупантов в телефонном разговоре признался, как они уничтожили село с мирным населением, которое не могли взять.

Перехваченный разговор оккупанта с супругой опубликовала Служба безопасности Украины. В этом разговоре захватчик рассказал о том, как они "берут" деревни в Украине. Если это не удается сделать в честном бою, тогда они прибегают к другой методике – "ровняют с землей" именно село, и мирных жителей, которые там были.

В то же время ВСУ показали, как выглядит уничтожение колонны кафиров с высоты птичьего полета.

"Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже села не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Да вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всего оружия!.. и все просто сравняли с землей... и "укропов", и мирных, там всех подряд", – рассказал оккупант в разговоре со своей женой.

Женщина на эти признания своего мужа в кровавых преступлениях против мирного населения ответила "пиз*ец".

Мужчина признался, что село просто было "по сравнению с землей", а после этого они там ходили и жгли трупы.

Где именно российские оккупанты прибегли к такому жестокому поступку – не уточняется.

Служба безопасности Украины отметила, что документирует зверства российских оккупантов. И с начала полномасштабного вторжения уже открыло более 10 тысяч производств.

Сравнить все с землей

Россия изначально использует тактику "выжженной земли" в войне против Украины. Они активно уничтожают города и села, которые пытаются захватить, но встречают сопротивление украинских защитников. Для этого производят артиллерийские обстрелы, используют реактивные системы залпового огня или боевую авиацию.

Наиболее показательный пример – Мариуполь. За время оцепления города его почти полностью уничтожили – дома непригодны к жизни, критическая инфраструктура не работает. Поэтому в городе началась гуманитарная катастрофа.

Похожая ситуация стала и с другими городами и селами, которые пытался захватить враг. Сейчас это повторяется в Северодонецке, на захват которого оккупанты бросили все силы. В городе непригодным к жизни стали около 90% домов. А боя сейчас идут в самом городе.

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