Перехоплену розмову окупанти з дружиною опублікувала Служба безпеки України. В цій розмові загарбник розповів про те, як вони "беруть" села в Україні. Якщо це не вдається зробити в чесному бою, тоді вони вдаються до іншої методики – "рівняють з землею" саме село, і мирних мешканців, які там були.

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"Комбриг приїжджає: ви що, оху*ли? Два дні вже село не можете взяти? Ну, там же цивільні, – відповідають наші. Та взагалі пох*й! Відкат півтора кілометра і залп з усієї зброї!.. і все просто зрівняли із землею... і "укропів", і мирних, там усіх підряд", – розповів окупант в розмові зі своєю дружиною.

Жінка на ці зізнання свого чоловіка у кривавих злочинах проти мирного населення лише відповіла "пиз*ець".

Чоловік зізнався, що село просто було "зрівняно з землею", а після цього вони там ходили та палили трупи.

Де саме російські окупанти вдалися до такого жорстокого вчинку – не уточнюється.

Служба безпеки України зазначила, що вона документує звірства російських окупантів. І з початку повномасштабного вторгнення вже відкрила понад 10 тисяч проваджень.

Зрівняти все з землею

Росія з самого початку використовує тактику "випаленої землі" у війні проти України. Вони активно нищать міста та села, які намагаються захопити, але де зустрічають опір українських захисників. Для цього здійснюють артилерійські обстріли, використовують реактивні системи залпового вогню чи бойову авіацію.

Найбільш показовий приклад – Маріуполь. За час оточення міста його майже повністю знищили – будинки непридатні до життя, критична інфраструктура не працює. Через це в місті розпочалася гуманітарна катастрофа.

Схожа ситуація стала і з іншими містами та селами, які намагався захопити ворог. Зараз це повторюється в Сєвєродонецьку, на захоплення якого окупанти кинули всі сили. В місті непридатним до життя стали близько 90% будинків. А бої зараз точаться в самому місті.

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