Россияне ударили по Изюму баллистикой: раздалось сразу 4 взрыва, есть пострадавшие

Вечером 16 апреля россияне продолжили свой террор украинских городов. Сразу серия взрывов прогремела в Изюме, что на Харьковщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Харьков. Призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.

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Что известно о взрывах в Изюме

Четыре взрыва прогремели в Изюме, сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин.

По предварительным данным, в результате ракетного удара пострадала целая семья: 35-летний мужчина, 32-летняя женщина и их 7-летний ребенок. Они госпитализированы в медицинское учреждение, угрозы жизни нет. Также поврежден частный дом.

Заметим, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 20:42. Причиной стала угроза ударных БпЛА. Однако уже вскоре Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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Мониторинговые каналы в 21:28 писали о вероятном пуске ракет "Искандер" или систем ПВО С-300/С-400. Через несколько минут они сообщили, что Изюмский район Харьковщины находится под ударом баллистики.