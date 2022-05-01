Среди освобожденных из русского плена тяжело раненные, с сепсисом, ампутированными конечностями

Граждане Украины по возвращении домой в результате обмена пленных рассказывают об унижениях, бесчеловечных условиях и пытках во время российского плена.

Издевательства и пытки украинцев

По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека, российские оккупанты жестоко издевались над пленными мужчинами. Палачи забирали у украинских мужчин сапоги, наполняли их водой и снова заставляли надевать. После этого пленных заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня.

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Поэтому мужчины получали обморожение конечностей, но им не оказывалась медицинская помощь. Их с завязанными глазами переправляли в русские лагеря, затем в СИЗО №1 – тюрьму русского города Курск.

Там украинских пленных одевали в специальную форму, отстригали волосы и снова пытали. Также оказывалось психологическое давление, оккупанты заставляли изучать русские патриотические песни и петь их палачам. Каждый день несколько раз в сутки проводили допросы, после них мужчин жестоко избивали, а затем заставляли подписать документы о том, что с ними хорошо обращались.

Тяжелобольных, с ампутированными в результате обморожений конечностями и пальцами ног, оккупанты решили обменять. Из-за отсутствия карет скорой помощи, оккупанты везли на обмен тяжелораненых украинцев в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах. Рашисты положили раненых на шоссе на носилках, где их забрали российские солдаты,

– написала омбудсмен.

Нарушения конвенций

Она подчеркнула, что российские оккупанты, захватывая в заложники мирных жителей, нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, она категорически запрещает безосновательное задержание гражданских заложников.

Денисова призвала Комиссию ООН к расследованию нарушений прав человека при вторжении России в Украину учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины.

Ранее омбудсмен сообщала, что Россия не соблюдает договоренности и условия обращения с военнопленными, жестоко их убивая.

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