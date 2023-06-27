Кадрамы с первых минут после ракетного удара по Краматорску поделился журналист Денис Казанский. Они еще раз демонстрируют террористический акт, который совершили россияне.

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Россияне убили ребенка

Сразу же подчеркиваем, что это видео не стоит смотреть несовершеннолетним, беременным, а также уязвимым людям. Оно содержит кадры, которые могут повлиять на вашу психику.

Первые минуты после атаки по Краматорску 27 июня: смотрите видео 18+

Нацполиция по состоянию на 22:00 сообщила, что в результате ракетного удара погибли 4 человека, в том числе ребенок. Еще 47 человек получили ранения. Сейчас идет разбор завалов.

В МВД Украины в 22:30 отметили, что спасателям удалось ликвидировать пожар в здании на площади 30 квадратных метров. Он вспыхнул в разрушенном заведении питания.

Последствия ракетного удара по Краматорску / Фото Нацполиции

Также известно, что из-под завалов деблокировали тела 4 погибших. Среди них – ребенок 2008 года рождения.

Производится разбор плит перекрытия разрушенного кафе и поиск пострадавших,

– добавили в МВД.

В ГСЧС уточнили, что среди раненых также появившийся на свет младенец в 2022 году.

Заметим, что ракетный удар по пиццерии россияне нанесли около 19:33. Об этом во время телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Вероятно, для этой атаки враг использовал ракеты типа С-300.

Тогда сообщалось о том, что враг попал в многолюдное кафе. Позже уточнили, что говорится о пиццерии. И пока ведется спасательно-розыскная операция, россияне радуются тем, что их ракеты убивают украинцев, в том числе маленьких детей.