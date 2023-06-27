Кадрами з перших хвилин після ракетного удару по Краматорську поділився журналіст Денис Казанський. Вони вкотре демонструють терористичний акт, який скоїли росіяни.

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Росіяни вбили дитину

Відразу ж наголошуємо, що це відео не варто дивитися неповнолітнім, вагітним, а також вразливим людям. Воно містить кадри, які можуть вплинути на вашу психіку.

Перші хвилини після атаки по Краматорську 27 червня: дивіться відео 18+

Поранені, зокрема мама з немовлям. Російський сайт

Нацполіція станом на 22:00 повідомила, що внаслідок ракетного удару загинуло троє людей, зокрема дитина. Ще 42 людини зазнали поранень. Наразі триває розбір завалів.

У МВС України о 22:30 зазначили, що рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу у будівлі на площі 30 квадратних метрів. Вона спалахнула у зруйнованому закладі харчування.

Наслідки ракетного удару по Краматорську / Фото Нацполіції

Також відомо, що з-під завалів деблокували тіла 4 загиблих. Серед них – дитина 2008 року народження.

Проводиться розбір плит перекриття зруйнованого кафе та пошук постраждалих,

– додали в МВС.

У ДСНС уточнили, що серед поранених також немовля, яке з'явилося на світ у 2022 році.

Зауважимо, що ракетного удару по піцерії росіяни завдали близько 19:33. Про це під час телемарафону розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Ймовірно, для цієї атаки ворог використав ракети типу С-300.

Тоді повідомляли про те, що ворог поцілив у багатолюдне кафе. Згодом уточнили, що мовиться про піцерію. І поки ведеться рятувально-пошукова операція, росіяни тішаться тим, що їхні ракети вбивають українців, зокрема маленьких дітей.