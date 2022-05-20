Среди раненых 11-летняя девочка: фото последствий ракетного удара по Лозовой

В результате ракетного удара российскими оккупантами по дворцу культуры в городе Лозовая Харьковской области пострадали семь гражданских, в том числе 11-летний ребенок, получили ранения.

Харьковская прокуратура открыла производство

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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По данным следствия, 20 мая 2022 года около 15 часов российские военные нанесли ракетный удар по городскому дворцу культуры в г. Лозовая. В результате действий страны-агрессора получили ранения 7 мирных жителей, среди них 11-летняя девочка,

– говорится в сообщении.

Повреждено здание городского дворца культуры и около 10 рядом рядов многоэтажек.



В результате удара здание почти разрушено / Фото Харьковская областная прокуратура

Последствия попадания ракеты в здание культуры / Фото Харьковская областная прокуратура



Спасатели быстро локализовали пожар / Фото Харьковская областная прокуратура

Что известно о состоянии пострадавших

В пресс-службе Харьковской ОВ также добавили, что пострадавшие – девочка, 2 мужчины и 4 женщины на момент ракетного удара находились рядом с Дворцом культуры.

Их всех госпитализировали с осколочными ранениями конечностей. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Главное об ударе по Лозовой

Около 15.00 в Харькове раздался взрыв, сообщали, что ракета попала в одно из зданий в центре города. Еще тогда было известно, что в результате атаки пострадали, в том числе 11-летний ребенок.

Впоследствии в сети очевидцы распространили видео удара российских кафиров. На видео можно увидеть мощь атаки и разрушительные последствия.

На удар по Лозовому отреагировал президент Владимир Зеленский, он подчеркнул, что "оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют ни ракет, ни бомб".

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